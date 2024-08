Et si on avait enfin retrouvé le Félix Auger‐Aliassime entre­pre­nant, puis­sant et convain­cant de la saison 2022 ?

Redescendu au 19e rang mondial, après avoir tutoyé le Top 5 mondial, et en diffi­culté dans le jeu depuis plusieurs mois malgré une finale (perdue) sur le Masters 1000 de Madrid en mai dernier, le Canadien semble avoir récu­péré toute sa fougue lors de ces Jeux Olympiques de Paris.

Visiblement motivé par le fait de repré­senter son pays, Félix s’est qualifié ce jeudi pour les demi‐finales des Jeux Olympiques de Paris après un match très accroché face à Casper Ruud : 6–4, 6–7(8), 6–3, en 2h40 de jeu.

Une victoire d’au­tant plus signi­fi­ca­tive que le Québécois aurait clai­re­ment pu accuser le coup après la perte du deuxième set alors qu’il avait un break d’avance et obtenu une balle de match dans le jeu décisif. Mais face à un Norvégien pas en réus­site sur sa mise en jeu, il a fina­le­ment su faire la différence.

24 heures après avoir enfin battu Daniil Medvedev contre qui il n’avait encore jamais gagné après sept confron­ta­tions, Félix Auger‐Aliassime frappe un grand coup en rejoi­gnant pour la première fois de sa carrière le dernier carré aux JO. Il retrou­vera Carlos Alcaraz dans un match où il ne partira pas favori et aura tout à gagner.