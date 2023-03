C’est l’un des seuls titres qu’il n’a pas encore à son palmarès. Du coup, Novak est très impa­tient d’au­tant que cela se passera à Roland Garros un stade qu’il connait bien.

« Le désir a toujours été là. Sans désir, je pense qu’il n’y a pas de mouve­ment, dans tous les sens du terme. J’essaie donc toujours d’être très clair avec moi‐même sur les objec­tifs que je veux atteindre dans le tennis. C’est ainsi que j’ai été élevé et éduqué par certaines des personnes clés de ma vie, notam­ment mes parents et certains des entraî­neurs que j’ai eus très tôt. Ce genre de menta­lité m’a vrai­ment aidé à être toujours aussi dévoué au jeu. Je me rappelle toujours que c’est la volonté et le désir de réussir qui consti­tuent l’in­gré­dient essen­tiel de toute la formule. En ce qui concerne les Jeux olym­piques, j’ai hâte d’y être. J’espère être en bonne santé pour les Jeux olym­piques de l’année prochaine à Paris. Ils se joue­ront sur la terre battue de Roland Garros, donc je connais bien ces terrains et j’es­père que c’est là que j’ob­tien­drai le meilleur résultat olympique.