Observateur avisé des perfor­mances de son ancien joueur, Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a donné un entre­tien à nos confrères de Tennis Majors. Le Croate aime­rait main­te­nant que Nole puisse enfin avoir le fameux record absolu.

« Je suis telle­ment content qu’il ait enfin remporté cette médaille d’or. Je lui souhaite un 25e Grand Chelem, qu’il batte le record absolu, et qu’il puisse ensuite prendre sa retraite, même si ce gars ne prendra jamais sa retraite. Je pense qu’il peut trouver la moti­va­tion, l’or le fera avancer. S’il joue comme ça, il est l’homme à battre à l’US Open. À Wimbledon, c’était un miracle qu’il ait joué, sans parler d’at­teindre la finale, mais on ne sait jamais si quelque chose de simi­laire à l’Open d’Australie de cette année peut se produire. Contre (Jannik) Sinner, il n’a pas été à la hauteur – nous n’avons pas de boule de cristal, mais s’il est motivé comme ici, il sera le favori à New York. »