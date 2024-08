Médaillé d’or en simple aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Ievgueni Kafelnikov a été inter­rogé par nos confrères de Tennis Majors après la sacre de Novak Djokovic sur les JO de Paris.

Le Russe, qui n’avait déjà pas épargné les fans du Serbe pendant la finale face à Carlos Alcaraz ce dimanche, en a remis une couche en insis­tant sur l’im­por­tance de ce tournoi olympique.

« Je l’ai déjà dit : l’or olym­pique est aussi impor­tant qu’un titre du Grand Chelem. La veille du match, j’ai tweeté que cette finale était le match le plus impor­tant de la carrière de Novak Djokovic. J’en étais abso­lu­ment certain. Si Novak avait perdu dimanche, il l’au­rait regretté toute sa vie. Il a gagné et a prouvé par la suite la véra­cité de mes propos. Pour être honnête, c’est telle­ment drôle de voir les fans de Novak sur les réseaux sociaux. Avant, ils disaient que les Jeux olym­piques n’étaient pas impor­tants, mais main­te­nant ils les trouvent impor­tants, en disant qu’il était néces­saire qu’il les gagne. »