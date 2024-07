Grande absente de ces Jeux Olympiques de Paris dans le tableau féminin aux côtés d’Aryna Sabalenka, Ons Jabeur ou encore Emma Raducanu, Paula Badosa, qui souffre du dos depuis deux ans, a préféré s’ali­gner sur le tournoi de Washington pour préparer la saison sur dur et l’US Open.

L’ancienne 2e joueuse mondiale, présente en confé­rence de presse dans la capi­tale améri­caine, s’est expli­quée sur ce choix.

« Je ne voulais pas changer de surface aussi rapi­de­ment, en passant du gazon à la terre battue, puis à la surface dure à Toronto. Ce n’était pas ce qu’il y avait de mieux pour mon dos et je dois donner la prio­rité à ma santé. De plus, j’ai dû faire un choix à ce moment‐là en raison de la protec­tion de mon clas­se­ment. Mon clas­se­ment n’était pas très bon et j’ai dû choisir entre les Jeux olym­piques et l’US Open. Je préfère choisir un tournoi qui me rapporte des points. C’est ce que j’ai décidé. C’est dommage que je ne puisse pas parti­ciper aux Jeux olym­piques, mais les condi­tions sont ce qu’elles sont. Je dois donner la prio­rité à mon dos. »