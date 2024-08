Andy Roddick sait à quel point la carrière de Novak Djokovic est excep­tionnel, et ne voudrais surtout pas faire croire le contraire.

Après la victoire du Serbe aux Jeux Olympiques, le vain­queur de l’US Open 2003 avait déclaré qu’une victoire à Wimbledon avait bien plus de valeur qu’une médaille d’or aux JO.

Un avis très tranché et bien évidem­ment en contraste total avec l’im­por­tance que Novak Djokovic a accordé aux Jeux tout au long de sa carrière.

Mais l’Américain s’est repris et a tenu a montré tout son respect envers Djokovic dans un récent épisode de son podcast Served with Andy Roddick.

« Les mots me manque­ront pour exprimer le respect que j’ai pour Novak et pour l’en­semble de sa carrière. Il a été physi­que­ment compromis toute l’année, et il a dit pendant l’in­ter­saison l’année dernière qu’il pren­drait une médaille d’or plutôt que n’im­porte quel tournoi en 2024, et je le crois. Je pense que beau­coup de gens disent cela parce qu’ils se sentent obligés de le faire, mais Novak est sincère parce que c’était le seul trou dans son CV. La seule chose que l’on puisse faire valoir pour quel­qu’un d’autre que Novak, c’est une médaille d’or olympique. »