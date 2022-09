Lors de la confé­rence de presse de la Team Europe orga­nisée sur jeudi à l’O2 Arena de Londres, Stefanos Tsitsipas, qui s’est impro­visé arbitre lors de l’in­croyable entraî­ne­ment devant des milliers de personnes entre les paires de double Federer‐Nadal et Djokovic‐Murray, est revenu sur l’im­por­tance déter­mi­nante de Roger Federer sur sa carrière.

« C’était un super entraî­ne­ment, j’en ai beau­coup profité. Roger m’a beau­coup manqué, ça faisait long­temps que je ne l’avais pas vu. Je pensais régu­liè­re­ment : ‘quand va‐t‐il revenir ? J’adorerais qu’il soit à nouveau sur le circuit avec nous.’ Et avoir cette oppor­tu­nité d’échanger des balles avec lui m’a fait me sentir vivant et inspiré à nouveau. Parce qu’il est la raison pour laquelle j’ai adopté un revers à une main. Il est aussi la raison pour laquelle j’ai ressenti le besoin de devenir joueur de tennis professionnel. »