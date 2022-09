Deux jours après sa très belle victoire face à David Goffin au premier tour du Moselle Open, Gilles Simon a fini par rendre les armes ce jeudi face à l’Italien Lorenzo Sonego (6–7(2), 4–6).

Le Tricolore de 37 ans, qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2022, a donc disputé son dernier match sur un tournoi qu’il aura remporté à trois reprises (2010, 2013, 2018).

Naturellement, après la rencontre, le Niçois s’est attardé plusieurs minutes afin de signer des auto­graphes et prendre des photos avec ses nombreux fans. Son adver­saire italien n’a pas non plus manqué de le saluer en sortant du court.