Le week‐end dernier à Berlin, Bjorn Borg et John McEnroe ont vécu leur septième et dernière édition en tant que capi­taines respec­tifs de la Team Europe et de la Team World.

Yannick Noah, choisi par Roger Federer (créa­teur de la compé­ti­tion en 2017 avec son agent, Tony Godsick) pour succéder à la légende suédoise, a déjà appris à mieux connaître les joueurs de son équipe. C’est ce que le Français a expliqué lors d’une inter­view accordée à L’Equipe.

« Je ne m’at­ten­dais pas à cette dimen­sion d’or­ga­ni­sa­tion. Et putain les gars, je ne les connais pas du tout ! Heureusement, on a eu un moment incroyable mercredi, un dîner avec Björn, tous les joueurs et moi. Rien que nous. Ça c’était vrai­ment cool, parce qu’on s’est rencon­trés et détendus autour d’une ou deux bières, tran­quillos. Carlitos (Alcaraz), je ne le connais pas, je l’ai vu de loin à Roland (Garros), juste hello quoi ! Tandis que là c’était : ‘Hey capt’ain, how are you ? We’re gonna have fun next year !’ (« Comment ça va ? On va se marrer l’an prochain ! ») Un lien s’est créé et rien que ça, c’est impor­tant. L’idée c’est qu’on se croise de temps en temps, j’irai les voir à Roland, passer avec eux le temps qu’ils voudront, sans pres­sion, et à l’US Open aussi. Je vais essayer d’ap­porter un peu de joie, de détendre un peu tout le monde, c’est le but. »