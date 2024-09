C’est la surprise du chef même si David l’avait plus ou moins avoué après la quali­fi­ca­tion de l’Espagne. Rafa est donc dans la sélec­tion et devrait être présent si tout va bien. Le capi­taine de l’equipe espa­gnole a confirmé que Nadal avait repris l’en­trai­ne­ment pour être prêt pour la lucra­tive exhi­bi­tion orga­nisée à Ryad en Arabie Saoudite.

« Je suis très excité d’avoir Rafa et je suis très fier de cette équipe et de ce qui a été accompli jusqu’à présent. J’espère que nous pour­rons apporter une grande joie à Malaga », Il reste encore deux mois, mais le programme de Rafa est d’être présent en Arabie Saoudite, il s’y prépare. Il s’entraîne déjà sur le court et c’est impor­tant. Il est possible qu’il joue autre chose, mais à partir d’au­jourd’hui son programme est de jouer l’ex­hi­bi­tion, dans laquelle il devra être bien préparé car le niveau sera très élevé. Si Rafa me dit qu’il veut être à Malaga, je sais qu’il sera compé­titif car c’est quel­qu’un d’honnête »