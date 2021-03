Notre parte­naire Unibet croit en Roger mais propose aussi une cote assez rare pour le Suisse puis­qu’il est à 1,55 pour la gagne alors que sur dur pour un 1er tour, il est souvent en dessous de 1,3.

Son adver­saire Dan Evan est à 2,82.

On se dit que c’est le moment d’aller mettre une petite pièce, histoire de soutenir le Suisse.

Le match est programmé à 16H, le début du duel devrait nous en dire plus sur l’état de forme du Suisse et il vous sera toujours possible de parier alors sur d’autres évène­ments comme le nombre d’aces ou encore le score exact d’une manche.