Lorenzo Sonego s’est qualifié pour la finale après un très bon match face à Hubert Hurkacz. Il s’impose 7–6(5), 6–4 et signe sa meilleure victoire de la saison.

Le premier set fut très accroché, les serveurs ayant le dessus avec aucune balle de break à défendre, les deux hommes ont filé au tie break pour se dépar­tager. L’Italien, alors plus solide et agressif, dans la fin du jeu décisif en profita pour prendre la première manche.

Continuant sur sa lancée et en confiance dans le second set, le 65e joueur mondial fit le break dès sa première occa­sion à trois jeux partout, un avan­tage qu’il ne lâchera pas jusqu’au bout pour s’imposer en une heure et trente‐huit minutes de jeu.

Il affron­tera Stanislas Wawrinka ou Alexander Bublik en finale dimanche du Moselle Open.