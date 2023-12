Les deux meilleurs espoirs fran­çais Arthur Fils et Luca Van Assche, seule­ment âgés de 19 ans, sont très ambi­tieux et sûrs de leurs forces. La preuve avec cette décla­ra­tion du premier cité au micro de L’Equipe après sa victoire face à son ami en demi‐finales du Masters Next Gen qui se déroule à Jeddah, en Arabie Saoudite.

« C’était un premier match, mais je pense qu’on va se jouer trente ou quarante fois sur le circuit. Je lui souhaite le meilleur pour 2024. Si on peut se jouer en finale de tour­nois un peu partout… Et si, un jour, on pouvait jouer en Coupe Davis ensemble, ça serait vrai­ment cool », a lâché Fils, 36e mondial, qui affron­tera Hamad Medjedovic ce samedi à 18h (heure fran­çaise) en finale.