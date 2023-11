Tête de série numéro 2 du Masters Next Gen (28 novembre au 2 décembre Jeddah en Arabie Saoudite) derrière son compa­triote Arthur Fils, le Français Luca Van Assche a expliqué comment il voulait construire sa carrière. Et il garde la tête sur les épaules.

« Je veux être un bon joueur de tennis profes­sionnel, déve­lopper mon propre style et profiter au maximum d’une carrière longue et proli­fique. J’ai de grands objec­tifs en tête et je veux construire ma carrière petit à petit, sans me mettre trop de pres­sion. Je suis très fier de faire partie des huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans et ce serait une grande réus­site pour moi de devenir cham­pion », a déclaré le 70e mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.