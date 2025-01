Particulièrement heureux et fier suite au troi­sième titre du Grand Chelem remporté par Jannik Sinner à l’Open d’Australie, Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, a tenu à défendre bec et ongle son compa­triote concer­nant la fameuse affaire de dopage qui sera jugée en avril prochain par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

« Je ne pense vrai­ment pas qu’ils lui feront quoi que ce soit. Les événe­ments qui se produisent nous amènent à penser que nous nous diri­geons vers une solu­tion favo­rable. Seuls les envieux tentent d’ex­ploiter cette situa­tion, mais ceux qui connaissent le sport n’ont aucun doute sur l’équité de Sinner et d’ailleurs les plus grands cham­pions sont de son côté. Cela fait presque un an, depuis Indian Wells, qu’il a été privé de sa tran­quillité d’es­prit. Il a déjà été trop puni en devant jouer avec ce poids pour quelque chose qui n’est pas arrivé. »