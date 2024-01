Une semaine après avoir expliqué pour­quoi il voyait Jannik Sinner remporter cette édition de l’Open d’Australie, Arnaud Clément n’a pas changé d’avis à quelques heures de la demi‐finale prévue entre l’Italien et Novak Djokovic (pas avant 4h30 du matin en France).

Interrogé par Eurosport sur ce choc que tout le monde attend, l’an­cien fina­liste à Melbourne a estimé que les deux récentes victoires de Sinner face à Djokovic (au Masters et en Coupe Davis) allaient peser dans la balance.

« On peut imaginer un match qui peut vrai­ment durer, un bras de fer extra­or­di­naire. On sait très bien que battre Djokovic au meilleur des trois manches ce n’est pas la même chose que battre Djokovic au meilleurs des cinq. Mais si vous perdez déjà au meilleur des trois, quand vous arrivez en cinq sets, la confiance peut être au plus bas. Là il vient de le battre deux fois, c’est frais dans sa tête, il sait comment faire, il sait comment il a joué. Il faut main­te­nant qu’il repro­duise cela sur une durée plus longue, et je pense que c’est quelque chose qu’il est capable de faire avec sa maturité. »