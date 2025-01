Interrogé sur la fameuse nouvelle géné­ra­tion portées par Fonseca et Tien, Carlos Alcaraz s’est surpris à parler comme s’il était un vieux bris­card du circuit.

« J’ai regardé ces joueurs. J’ai vu le niveau qu’ils ont. J’ai moins observé Tien mais je dois dire que j’ai été un peu surpris par son niveau. Je ne sais pas quel clas­se­ment is vont atteindre, ils vont obtenir, mais ils ont beau­coup de poten­tiel. C’est dingue, mais je parle comme si j’avais 30 ans alors je n’ai que deux ans de plus qu’eux (sourire). Quel conseil je pour­rais leur donner ? Déjà qu’ils ne me battent pas (rires). Maintenant j’ai envie de dire que suivant l’ex­pé­rience qu’ils vont acquérir, ils vont vite savoir jusqu’où ils pour­ront aller »