La numéro 1 fran­çaise, Caroline Garcia, n’a pas été épar­gnée par le tirage au sort de l’Open d’Australie. Elle sera en effet opposée ce lundi à la Japonaise Naomi Osaka (deux fois victo­rieuse à Melbourne) dès le premier tour.

De passage chez nos confrères de L’Équipe, la Lyonnaise a évoqué ce premier tour des plus relevés.

« Est‐ce que c’est plus facile au niveau de la gestion des émotions que contre un adver­saire où je serais favo­rite ? Non, c’est diffé­rent. Les matches où t’es favo­rite, ton adver­saire n’a rien à perdre et toi t’as l’im­pres­sion que dès que tu commences à perdre quelques points, c’est fini. Là je sais que je joue Naomi et que je dois faire mon match à 100 %, que je dois aller saisir mes oppor­tu­nités, aller cher­cher mon match parce qu’elle ne va pas me le donner. Même si elle n’a pas beau­coup joué ces derniers temps, elle sait toujours jouer au tennis et si elle joue ici, c’est qu’elle se sent prête. Je ne l’ai jouée qu’une fois (ici à Melbourne en 2021, défaite 6–2, 6–3). Ce qui est assez flagrant dans tous ses matches, c’est qu’elle est assez puis­sante et percu­tante. Elle utilise beau­coup sa première balle de service pour prendre l’avan­tage et, un peu comme Serena (Williams) était capable de le faire, te mettre vrai­ment en diffi­culté sur une seule frappe de balle. C’est ce qui m’a le plus marquée. »