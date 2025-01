Après un match où elle a fait du « Garcia », la joueuse fran­çaise qui n’a pas démé­rite face à Osaka a décidé de passer un message à ses fans via son compte tweeter. Si sa démarche est louable, le contenu est complexe.

« C’est comme ça que ça s’est passé. Même si je n’ai pas pu remporter la victoire (féli­ci­ta­tions @naomiosaka et @pmouratoglou – bien mérité ! et que perdre fait toujours mal, je suis remplie de grati­tude pour tant de choses. Pour la première fois depuis des années, j’ai trouvé la paix sur un court de tennis. Je me suis sentie vrai­ment heureuse et à l’aise en compé­ti­tion – un senti­ment que je n’au­rais jamais pensé ressentir à nouveau en compé­ti­tion. Lorsque j’ai mis un terme à ma carrière la saison dernière, je n’étais pas sûr de pouvoir reprendre la compé­ti­tion un jour. Mais aujourd’hui, je peux dire avec assu­rance que j’ai retrouvé le chemin de la compé­ti­tion. Oui, j’ai perdu au premier tour hier, mais la façon dont j’ai perdu, tant sur le plan tennis­tique que mental, est ce qui compte vrai­ment. Je vais passer quelques jours de plus en Australie pour profiter d’un peu de repos avant de reprendre l’en­traî­ne­ment. Ce n’est que le début – ça va être une belle saison ! Merci beau­coup pour votre soutien. Dans les jours les plus sombres, cela a beau­coup compté »