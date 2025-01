Lors de son média day alors qu’il venait prsque de poser les pieds sur le sol austra­lien, Daniil a été inter­rogé au sujet des vestiaires suite à l’at­ti­tude d’un certain Nick à l’en­contre du numéro 1 mondial.

« Je suis ici depuis un jour et demi. Tous ceux qui me voient dans le vestiaire me féli­citent pour le moment (NDLR : Daniil est papa pour las seconde fois). Il y a beau­coup d’har­monie dans le vestiaire. Je n’ai pas encore vu Nick. En fait, il serait inté­res­sant de voir, s’il croi­sait Jannik, quel genre d’at­mo­sphère il y aurait. On sait qu’avec certains joueurs, on parle plus, on a plus d’af­fi­nité, avec d’autres moins. Avec certains, on sourit et on rit, alors qu’avec d’autres, on se contente de dire bonjour. Mais pour le moment, je n’ai pas vu de changement »