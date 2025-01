En confé­rence de presse, Novak Djokovic a justifié sa colère contre un spec­ta­teur lors de sa victoire contre Tomas Machac au troi­sième tour de l’Open d’Australie.

« De temps en temps, certains vont trop loin. Je comprends. Tu as bu un ou deux verres de trop, et tu commences à t’ex­citer. Mais quand on est sur le court, ça peut être frus­trant, surtout si ça tombe à un mauvais moment du match. Et si c’est répé­titif, si ça dure une plombe, arrive un moment où tu en arrives au point où tu as juste besoin de répondre face à ces provo­ca­tions perma­nentes. J’essaie d’être tolé­rant, mais un moment donné, je dois répondre. C’est tout », a expliqué l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui affron­tera Jiri Lehecka en huitièmes de finale dimanche à Melbourne.