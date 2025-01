Opposé au serbe Miomir Kecmanovic ce samedi, Holger Rune a encore livré une grosse bataille pour se quali­fier en huitièmes de finale (6−7, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4, en 3h30 de jeu), où il retrou­vera le tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

S’il s’est mis en colère, durant ce match disputé tard sur la Margaret Court, contre les fans serbes de son adver­saire, le 13e mondial leur a adressé un beau message lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

« To the Serbian fans, I love your energy and it’s nothing personal » 🇷🇸❤️@holgerrune2003 • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/jRX7JZL0XE