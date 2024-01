De passage en confé­rence de presse ce samedi après sa solide victoire face à Félix Auger‐Aliassime au deuxième tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a raconté une très belle anec­dote sur Novak Djokovic lors d’un entraî­ne­ment avant une rencontre de Coupe Davis entre la Russie et la Serbie en 2017.

« Nous étions à l’en­traî­ne­ment et Novak a dit, ‘Ah, nous jouons la Coupe Davis ensemble dans quelques jours, tu y vas ?’ J’ai dit, ‘Ouais, j’y vais’, ce à quoi Novak a répondu, ‘Quand pars‐tu ?’, et j’ai dit, ‘Samedi’. Novak a dit, ‘Tu veux venir avec moi dans mon avion’ et je suis une personne assez timide, donc au début, j’ai dit, ‘Non, non’, j’avais déjà un billet d’avion avec 1 escale et 3 heures d’at­tente entre les deux vols. Quand l’en­traî­ne­ment avec Novak s’est terminé, je lui ai dit, ‘Vraiment Novak, je peux venir avec toi ?’, et il a dit, ‘Ouais, bien sûr’. C’est ce que certaines personnes ne savent pas à propos de Novak. Il peut être dur sur le court, tout comme moi, mais depuis que je l’ai rencontré la première fois, j’étais 400e mondial, à aujourd’hui, je suis 3e mondial et j’étais n°1, il m’a toujours traité de la même manière. Je suis devenu davan­tage un rival, mais le trai­te­ment hors du terrain était le même. J’aime ça chez lui. Je trouve ça très bien de sa part en tant que personne. »