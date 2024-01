Interrogé en confé­rence de presse avant l’Open d’Australie sur la saison 2 de Break Point sur Netflix où il n’est pas dépeint de la meilleure des manières, Daniil Medvedev a fait son auto­cri­tique et évoqué sa volonté de devenir plus professionnel.

« Pendant les vacances, j’ai beau­coup réfléchi. J’ai eu l’im­pres­sion qu’il fallait que je change quelque chose. Je veux m’oc­cuper davan­tage des choses impor­tantes pour moi. Moins rester assis devant mon télé­phone, jouer à la PlayStation. Je pense beau­coup plus à mon tennis, à la personne que je veux être, à la façon dont je vais me sentir physi­que­ment. Encore aujourd’hui, il y a des jours où je me couche à 2 heures. Le lende­main matin, c’est un peu diffi­cile, mais ça va. Ce sera la même chose sur le terrain. Sans manquer d’hon­nê­teté, je veux essayer de changer, de de me concen­trer davan­tage sur moi‐même. Je pense que c’est très impor­tant dans la vie. Plus vous vous concen­trez sur ce que les autres pensent de vous, sur ce que vous pensez des autres, moins vous vous concen­trez sur vous‐même. Je pense que c’est à ce moment‐là que l’on peut être fatigué, que l’on peut être frustré par certaines choses. »