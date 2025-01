En plus d’être un magni­fique joueur de tennis, Learner Tien est déjà un excellent client en interview.

Quelques secondes seule­ment après son exploit majus­cule face à Daniil Medvedev au deuxième tour de l’Open d’Australie, le jeune espoir améri­cain, qui menait deux manches à rien avant d’être contraint d’en disputer une cinquième déci­sive face à l’un des meilleurs joueurs au monde, a reconnu lors de l’in­ter­view d’après match qu’il avait en fait hâte de terminer le quatrième set (perdu 6–1) parce qu’il avait très envie de faire pipi.

« Honestly in the fourth set, I just had to pee so bad… I was just trying to finish it up fairly quick. » 😂



