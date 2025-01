A la surprise géné­rale, Madison Keys a écarté Aryna Sabalenka en finale de l’Open d’Australie, pour s’of­frir son premier titre en Grand Chelem, après un magni­fique parcours, en battant notam­ment Iga Swiatek et Elena Rybakina sur son passage.

L’émotion prin­ci­pale se déga­geant de cette victoire pour l’Américaine a été la stupeur, elle qui a avoué ne pas toujours avoir cru en elle. Plus tard, en confé­rence de presse, elle a même expliqué avoir atteint un point où elle était heureuse de sa carrière, même sans avoir remporté de Grand Chelem.

« Dès mon plus jeune âge, j’ai eu l’im­pres­sion que si je n’avais jamais gagné un Grand Chelem, je n’au­rais pas été à la hauteur de ce que les que les gens pensaient que j’au­rais dû être. C’était un fardeau assez lourd à porter. J’ai fini par être fière de moi et de ma carrière, avec ou sans Grand Chelem. Je suis fina­le­ment arrivée à un point où j’étais d’ac­cord si ça n’ar­ri­vait pas. Je n’en avais pas besoin pour avoir l’im­pres­sion d’avoir une bonne carrière ou que je méri­tais qu’on parle de moi comme d’une grande joueuse de tennis. J’ai l’im­pres­sion que le fait d’avoir enfin lâché ce genre de discus­sions internes m’a donné la possi­bi­lité de jouer du très bon tennis et de gagner un Grand Chelem. »