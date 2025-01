Devenu à Auckland le plus vieux vain­queur d’un tournoi sur le circuit prin­cipal depuis la créa­tion de l’ATP Tour, Gaël Monfils se prépare à affronter Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’Open d’Australie. Et dans des propos rapportés par L’Equipe, le joueur de 38 ans a mis la pres­sion sur son son jeune compatriote.

« Tu sais, moi, que je perde au premier tour ou pas, ça ne va pas me changer grand‐chose. C’est plus pour lui. Il est dans ses débuts de Grand Chelem. Moi, si je peux gagner un match, comme je le fais l’année dernière, c’est cool. Si je ne gagne pas, c’est cool aussi, je repars à l’en­traî­ne­ment. Je n’ai plus les mêmes attentes, lui a forcé­ment des grosses attentes et il doit en avoir parce qu’il est jeune et qu’il joue très bien. Il a énor­mé­ment de talent, dans beau­coup de compar­ti­ments du jeu en fait. Beaucoup de personnes veulent mettre une étiquette à Giovanni trop rapi­de­ment. Je vais faire le maximum et on verra bien ce que ça va donner. »