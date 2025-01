Auprès de nos confrères de l’équipe, Gaël a précisé les choses concer­nant le niveau qu’il propose en ce moment. Il revient notam­ment sur les débuts de son comme‐back.

« Quand je reviens de bles­sure à Indian Wells (octobre 2023), je prends 3 et 1 contre Thompson (6−3, 6–1). Mais j’étais content de revenir et tout le monde me saou­lait parce que tout le monde voulait que j’ar­rête. Mais on taffe, et c’est pas tout de suite qu’il y a les résul­tats. On a l’air de s’étonner de mon niveau. Mais je fais une bonne saison l’an dernier. Je continue sur ce que je fais. Au moment où je me blesse, j’étais 14e mondial et j’ai arrêté un an. Donc il faut remettre la machine en route. J’arrive à toujours avoir envie de jouer, de me déchirer, avec des tableaux qui te sourient ou pas. Et tu remontes progres­si­ve­ment au clas­se­ment. On gagne un ou deux matches, un ou deux matches et au bout du moment tu en gagnes un peu plus »