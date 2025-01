Si l’on se réveille et que l’on regarde le score du match entre Zverev et Paul, il est logique de se dire que fina­le­ment e match n’a pas été si compliqué que cela pour l’Allemand.

Or ce n’est abso­lu­ment pas le cas, et il aurait pu tourner en faveur de l’Américain qui a eu une balle de set dans la première manche comme dans la deuxième et qui à chaque fois a servi pour remporter la manche.

Mais peu habitué à cette situa­tion, Tommy a perdu son relâ­che­ment commet­tant quelques fautes. En face Zverev qui connait cette situa­tion pour avoir craqué nerveu­se­ment très souvent lors de duels impor­tants est resté dans sa bulle concentré sur l’idée d’être le plus constant possible.

Et comme le dit juste­ment Patrick Mouratglou, sa victoire confirme bien que le tennis se joue ailleurs que dans la qualité de son coup droit ou son revers surtout quand l’écart entre deux cham­pions est faible.

« Cela montre une fois de plus à quel point le tennis est avant tout un jeu mental » déclare The Coach qui sait de quoi il parle puisque il a eu quelques joueurs à conseiller depuis qu’il a décidé de s’im­pli­quer dans le tennis de haut‐niveau ?