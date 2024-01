Interviewé par la presse italienne à quelques heures de l’af­fron­te­ment entre Jannik Sinner, et Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie (pas avant 4h30, heure fran­çaise, dans la nuit de jeudi à vendredi), Simone Vagnozzi a notam­ment reconnu qu’il s’était inspiré du Serbe pour faire progresser tacti­que­ment son joueur.

« Je pense que Jannik a plus de puis­sance, il fait plus bouger la balle. Mais ces deux dernières années, nous avons pris Novak comme exemple afin que le jeu de Jannik devienne plus tactique. Novak joue aux échecs pendant le match, il sait où frapper chaque coup et quelle contre‐attaque chaque coup provo­quera. Je pense que Jannik s’est un peu rapproché de lui de ce point de vue. »