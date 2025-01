Aujourd’hui numéro 1 fran­çais et 14e mondial, Ugo Humbert le doit à sa persé­vé­rance. Car comme il l’a expliqué lors d’un entre­tien accordé à L’Equipe avant son huitième de finale contre Alexander Zverev à l’Open d’Australie, le Messin part d’assez loin.

« En fait, toute ma carrière juniors, on ne m’a jamais dit que je pouvais y arriver. On m’a toujours dit que j’étais à des années‐lumière. Il n’y a pas beau­coup d’en­traî­neurs qui ont cru en moi au début. Je ne faisais pas partie des meilleurs, j’étais toujours derrière (Geoffrey) Blancaneaux (aujourd’hui 282e mondial), (Corentin) Moutet. Certains entraî­neurs ne voulaient pas m’en­traîner. Ils préfé­raient entraîner Geoffrey. Et moi je m’en­traî­nais tout seul à côté, alors qu’on était dans la salle ensemble. C’étaient des moments durs. »