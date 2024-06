Après sa défaite en finale de Roland‐Garros ce dimanche, Alexander Zverev a tenté de garder le sourire lors de son petit discours sur le podium pendant la remise des prix.

« Carlos, tu es dans le panthéon des plus grands avec ce troi­sième titre du Grand Chelem, je ne peux que te féli­citer toi et ton camp. C’est assez incroyable ce que tu réalises alors que tu es si jeune. Merci aussi à mon team, cela est passé près aujourd’hui mais fina­le­ment je me suis incliné. Espérons que l’an prochain on sera encore là pour soulever le trophée car j’adore jouer ici, c’est l’un de mes courts préférés, sans aucun doute. »