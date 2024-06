Seul joueur fran­çais encore en lice dans le tableau masculin, Corentin Moutet va tenter un exploit contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Roland‐Garros ce dimanche soir. A cette occa­sion, L’Equipe a inter­rogé quelques proches du joueur de 25 ans, parmi lesquels sa maman, Alexandra, qui a évoqué son carac­tère bien trempé.

« Ce ne sont pas les défaites qui font mal, c’est de voir de la souf­france chez son enfant. On est là, spec­ta­teurs, on se sent impuis­sants. Il peut passer à côté d’un match, il peut même passer à côté de lui. Il se fait mal tout seul, il est son pire ennemi. Il le sait, on lui dit. Son cerveau l’en­tend, mais son ventre ne le contrôle pas. C’est plus fort que lui. Son problème d’hy­per­sen­si­bi­lité provoque chez lui ce senti­ment d’in­jus­tice, que ce soit vis‐à‐vis du public, des arbitres ou des jour­na­listes. Cette sensa­tion d’être victime de quelque chose, qu’on lui veut du mal. Je n’ar­rête pas de lui dire : ‘Arrête de te concen­trer là‐dessus, c’est faux.’ »