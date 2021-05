Après le tirage au sort dantesque du tableau masculin où Nadal, Djokovic et Federer on été placés dans la même partie de tableau, le tirage au sort du tableau féminin n’est pas mal non plus avec les deux anciennes lauréates qui pour­raient se retrouver en demi‐finales.

Après une saison sur terre battue toni­truante où elle a empoché un titre (Stuttgart) et atteint une finale (Madrid), Ashleigh Barty a déclaré forfait à Rome en quarts de finale pour juste­ment se préserver pour Roland Garros. Opposée à Bernarda Pera au premier tour, la numéro 1 mondiale ne devrait pas être inquiétée avant le troii­sèle tour et un poten­tiel duel face à la Tunisienne Ons Jabeur. Elle devra égale­ment se méfier de la très en forme Coco Gauff qu’elle pour­rait retrouver dès les huitièmes de finale.

Récemment titrée à Rome après une finale histo­rique (victoire 6–0, 6–0 face à Pliskova), Iga Swiatek débarque à Paris en pleine confiance. La Polonaise sera confrontée à la Slovène Kaja Juvan au premier tour avant un probable troi­sième tour face à Anett Kontaveit. Elle pour­rait égale­ment croiser la route de Garbine Muguruza en huitièmes et celles de Maria Sakkari ou Elise Mertens en quarts. Rien de facile pour Iga qui devra s’employer pour conserver son bien à la porte d’Auteuil.

Auteur d’un début de saison sur terre très décliat (défaite d’en­trée à Rome et dès le deuxième tour à Parme), la légende Serena Williams n’est pas sortie d’af­faire. Après un premier tour face à la Roumaine et spécia­liste Begu, un troi­sième face à Kerber ou Collins, la cham­pionne améri­caine devrait faire face à Kvitova ou Rybakina en huitièmes de finale, si elle parvient évidem­ment jusque‐là.

Titrée et impres­sion­nante à Madrid, Aryna Sabalenka fait sans aucun doute partie des outsi­ders à Roland. Elle affron­tera une joueuse quali­fiée d’en­trée avant un duel possible face à Pavlyuchenkova dès le troi­sième tour. Victoria Azarenka ou Madison Keys l’at­tendent en huitièmes.

Pour ce qui est de Naomi Osaka et Bianca Andreescu, bien moins à l’aise sur terre que leurs homo­logues, elles devront se méfier dès leur premier match. La Japonaise fera face à la Roumain Tig tandis que la Canadienne jouera Zidansek. Attention aux surprises…

Les quarts de finale potentiels :

Ahsleigh Barty – Elina Svitolina

Sofia Kenin – Iga Swiatek

Serena Williams – Aryna Sabalenka

Bianca Andreescu – Naomi Osaka

Les affiches du premier tour :

#RolandGarros, Women’s Singles R1 🔥



Brady‐Sevastova

Pliskova‐Vekic

Suárez Navarro‐Stephens

Alexandrova‑V. Williams

Kenin‐Ostapenko (!)

Muguruza‐Kostyuk

Azarenka‐Kuznetsova (!)

Tauson‐Badosa

Cirstea‐Konta

Kudermetova‐Anisimova

Bencic‐Podoroska

Vondrousova‐Kanepi — José Morgado (@josemorgado) May 27, 2021

Découvrez l’in­té­gra­lité du tirage au sort du tableau féminin de Roland‐Garros ci‐dessous :