Il y a parfois des déci­sions de dernière minute qui peuvent changer beau­coup de choses.

Alors qu’elle avait décidé de pas s’ali­gner sur le tournoi de double mixte lors de cette édition 2024 de Roland‐Garros, l’Allemande Laura Siegemund a bien failli passer à côté d’un titre en Grand Chelem et de 122 000 euros.

Mais en déci­dant de répondre au message du Français Edouard Roger‐Vasselin, l’Allemande a visi­ble­ment fait le bon choix puisque la paire s’est imposée ce jeudi.

Le petit texto 2h avant la date limite qui se trans­forme en titre du Grand Chelem et qui rapporte 122 000€ (à se partager).



« Je ne voulais pas jouer le mixte cette année. J’étais déjà en simple et en double et Edouard m’a envoyé un texto 2h avant la date limite. J’ai toujours voulu jouer avec lui mais cela ne s’était jamais fait. Et je me suis dit je ne peux pas dire non, il est enfin dispo­nible et il veut jouer, donc je crois que c’était une bonne déci­sion », a déclaré l’ac­tuelle 71e joueuse mondiale en simple lors de son discours pendant la remise des prix.