La chro­nique quoti­dienne du Suédois dans l’Equipe est un petit délice.

Celle de ce vendredi consacré à Djkovic ne déroge pas à la règle. Selon Mats, Djokovic ne fait pas aussi peur que Rafa et Roger a son équipe, et les adver­saires qui rentrent sur le court n’y vont pas spécia­le­ment la peur au ventre. Comme il le dit, il croit l’ex­ploit possible.

« Contrairement à Federer et à Nadal, dont les styles de jeu uniques rendaient la tâche impos­sible à l’ad­ver­saire, lui n’est pas si diffi­cile à affronter quand il n’est pas à 100 %. Sa balle est telle­ment »propre » que, tech­ni­que­ment, ce n’est pas un problème pour l’ad­ver­saire. Du coup, en ce moment, tout le monde y croit. Novak n’est pas du tout devenu un joueur médiocre.Mais il n’est plus si diffé­rent des autres joueurs du circuit. »