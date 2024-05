Le septuple lauréat en Grand Chelem, John McEnroe, a accordé une inter­view accordée à L’Equipe après avoir été fait Chevalier de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron mercredi à l’Élysée. L’Américain s’est notam­ment exprimé sur Carlos Alcaraz en des termes très forts et extrê­me­ment élogieux.

« On ne peut pas ne pas respecter Nadal quand on le regarde jouer. C’est un des plus grands de tous les temps qui a atteint un niveau qu’on ne pensait pas imaginer atteindre un jour. Lui comme Roger (Federer) et Novak (Djokovic). Et puis déboule un gars comme Carlos Alcaraz et on se dit mon dieu ! Vous savez, je n’ai jamais vu un joueur aussi fort à cet âge‐là. Avec un talent aussi complet. Ça semblait impos­sible après avoir connu les trois plus grands joueurs ayant jamais existé. »