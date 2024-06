Ce samedi, Lorenzo Musetti sera opposé à Novak Djokovic en Night Session, pour tenter de décro­cher une place en huitième de finale de Roland‐Garros.

Un remake de leur confron­ta­tion en 2021 à Paris, où le 30e joueur mondial avait fait bonne impres­sion en menant deux sets à zéro avant de s’écrouler et d’abandonner dans le cinquième set.

Au micro de Super Tennis, Simone Tartarini estime que son protégé a les armes pour pousser dans ses retran­che­ments le numéro 1 mondial, à condi­tion qu’il prêche le même tennis que contre Gaël Monfils.

« S’il joue d’une certaine façon, il aura une chance de gagner contre Nole. C’est la troi­sième fois qu’ils se rencontrent sur terre battue (quatrième en réalité, ndlr), et Lorenzo a gagné une fois. Cependant, Djokovic donne toujours le meilleur de lui‐même dans ce type de tournoi. Nous le connais­sons, mais nous allons préparer le match en pensant à ce que nous devons faire. Lorenzo a très bien joué contre Monfils (au tour précé­dent), malgré le fait que tout le public était contre lui. Il a fina­le­ment eu une très bonne atti­tude. Il a fait ce que je lui ai demandé et j’ai beau­coup aimé ça. J’espère qu’il pourra mettre le même enga­ge­ment et la même atti­tude dans le match contre Nole. S’il peut exprimer le tennis qu’il a mis sur le court jeudi, cela pour­rait être un match très ouvert ce soir. Il doit essayer de commander le jeu comme il l’a fait contre le Français, et il aura une chance de gagner. »