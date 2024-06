Impérial contre Ben Shelton ce samedi (6−4, 6–2, 6–1, en 1h52 de jeu), Felix Auger‐Aliassime a très clai­re­ment expliqué en confé­rence de presse comment il allait aborder son huitième de finale contre Carlos Alcaraz.

« Il faut jouer son jeu. Si un joueur vient ici et dit qu’il ne va pas jouer son jeu, il ment. Il est évident que dimanche, je ferai ce que je sais faire. Si j’y parviens, nous verrons ce qu’il en est pendant le match. Évidemment, je suis toujours prêt à m’adapter au fur et à mesure du match pour voir ce que je fais de bien ou de moins bien et ce qu’il fait de bien, et adapter mon jeu et ma tactique en consé­quence. Mais je vais me préparer comme je me prépare pour chaque match, me concen­trer sur moi‐même. »

Pour rappel, le Canadien avait remporté ses trois premiers duels contre l’Espagnol avant de perdre les deux suivants (à Indian Wells en 2023 et 2024).