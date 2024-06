Déjà triple lauréate de Roland‐Garros à 23 ans et double tenante du titre, Iga Swiatek dispu­tera samedi contre Jasmine Paolini sa quatrième finale à Roland‐Garros.

Interrogée en confé­rence de presse après sa victoire contre Cori Gauff sur la compa­raison avec Rafael Nadal, son idole, la numéro 1 mondiale a répondu avec humilité.

« On verra dans 14 ans si le parcours est simi­laire. Je veux dire que c’est évidem­ment très agréable pour moi. Je ne m’at­ten­drais jamais à ce que quel­qu’un me compare à Rafa parce que pour moi, il est au‐dessus de tout le monde et c’est une véri­table légende. Oui, comme je l’ai dit, nous verrons dans quelques années, mais je suis fière de moi, de jouer régu­liè­re­ment ici et d’être citée dans la même phrase que Rafa. C’est cool. »