Dans des propos rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a exprimé son inquié­tude pour Novak Djokovic, opéré du ménisque mercredi matin à Paris après avoir déclaré forfait pour les quarts de finale de Roland‐Garros.

« Quand quel­qu’un a 37 ans et qu’il commence à se faire opérer des genoux, c’est un problème. Une déchi­rure du ménisque du genou n’est pas un problème majeur quand on a 24, 25 ou 26 ans, mais le moment est mal choisi. C’est la période la plus courte de l’année récu­pérer. Je dirais que le gazon est sa meilleure surface en ce moment et la pire pour les joueurs qu’il affronte. S’il se retire dans deux semaines, c’est grave. Cela met égale­ment en péril l’US Open (26 août au 8 septembre) et il pour­rait mettre un terme à cette saison et pousser une dernière fois l’année prochaine. Il faut qu’il soit en bonne santé pour l’année prochaine. Si vous savez que vous n’avez aucune chance de jouer, que vous n’avez pas tapé une balle de tennis ou que vous n’avez pas fait de mise en forme, la meilleure chose à faire est de se retirer avant le tirage au sort (de Wimbledon, 1er au 14 juillet, ndlr). »