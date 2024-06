En confé­rence de presse, Zverev a tenu à rendre hommage à son adver­saire qui selon lui est tota­le­ment unique.

« Lui, c’est une bête. L’intensité de son tennis est incroyable par rapport à d’autres joueurs. Je suis sûr qu’il peut faire telle­ment de choses. Il change sa tactique énor­mé­ment dans le cinquième set, il jouait plus haut, plus profond pour que je n’aie pas autant de puis­sance dans mes frappes avec l’ombre sur le court aussi. C’était plus lent. Il est incroyable comme joueur, il est fantas­tique. Je dois regarder plutôt moi‐même et me retourner vers mon équipe et à partir de là, je vais voir ce que je peux faire pour arriver au même niveau que lui »