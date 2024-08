Après avoir laissé des indices encou­ra­geants lors de la saison sur terre battue avec un huitième de finale à Rome et une superbe pres­ta­tion face à la numéro 1 mondiale et future lauréate du tournoi, Iga Swiatek, à Roland‐Garros, Naomi Osaka peine toujours à retrouver son niveau d’avant son accouchement.

Battue cette nuit par la talen­tueuse Karolina Muchova au deuxième tour de l’US Open après avoir pour­tant obtenu trois balles de deuxième set de suite sur son service, la Japonaise n’a pas caché sa décep­tion en confé­rence de presse d’après match.

« C’est un peu dur parce que je prends ces défaites très person­nel­le­ment. C’est comme un mot drama­tique, mais j’ai l’im­pres­sion que mon cœur meurt à chaque fois que je perds. C’est un peu diffi­cile parce que je ne peux évidem­ment évaluer mes perfor­mances qu’en fonc­tion de mes résul­tats. Je me sens plus rapide. Je me sens mieux, mais j’ai perdu au deuxième tour. C’est donc un peu difficile. »