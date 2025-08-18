Ne devant entrer en piste à Flushing Meadows que lors de la semaine du 24 août pour disputer le tableau de simple de l’US Open, Gaël Monfils a vu son agenda légèrement bouleversé.
Naomi Osaka devait initialement concourir avec Nick Kyrgios en double mixte. Avec le forfait de dernière minute de l’Australien, « LaMonf » sera le partenaire de la quadruple championne en Grand Chelem. Ce n’est pas le seul changement de paire opéré, Jannik Sinner a lui aussi dû composer avec le forfait d’Emma Navarro.
Le casting final du double mixte de l'US Open dans sa nouvelle version, avec 1 million de dollars à la clé pour les vainqueurs, a été officialisé ce lundi. Monfils sera associé à Osaka, tandis que Sinner jouera avec Siniakova
Avec la Japonaise, le 50e joueur mondial sera opposé ce mardi à Lorenzo Musetti et Catherine McNally, alignée à la place de Jasmine Paolini. La neuvième joueuse mondiale qualifiée en finale contre Iga Swiatek au WTA 1000 de Cincinnati, est trop juste pour prendre part à l’événement.
Publié le lundi 18 août 2025 à 15:38