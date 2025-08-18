AccueilUS OpenGaël Monfils à New York plus tôt que prévue
US Open

Gaël Monfils à New York plus tôt que prévue

Ne devant entrer en piste à Flushing Meadows que lors de la semaine du 24 août pour disputer le tableau de simple de l’US Open, Gaël Monfils a vu son agenda légè­re­ment bouleversé. 

Naomi Osaka devait initia­le­ment concourir avec Nick Kyrgios en double mixte. Avec le forfait de dernière minute de l’Australien, « LaMonf » sera le parte­naire de la quadruple cham­pionne en Grand Chelem. Ce n’est pas le seul chan­ge­ment de paire opéré, Jannik Sinner a lui aussi dû composer avec le forfait d’Emma Navarro.

Avec la Japonaise, le 50e joueur mondial sera opposé ce mardi à Lorenzo Musetti et Catherine McNally, alignée à la place de Jasmine Paolini. La neuvième joueuse mondiale quali­fiée en finale contre Iga Swiatek au WTA 1000 de Cincinnati, est trop juste pour prendre part à l’événement. 

