Interrogé par nos confrères de l’Equipe sur les condi­tions de jeu et sur l’éven­tua­lité de trouver une solu­tion, le Tricolore a pas voulu engager vrai­ment le débat.

« Il faisait moins chaud quand même sur notre match. Mais il y avait beau­coup d’hu­mi­dité. Il y avait un moment dans le deuxième set où je gout­tais quand même pas mal. Et à la reprise, il y avait encore plus d’hu­mi­dité. Ce n’était pas facile de faire avancer la balle, d’ailleurs. Pour le reste, il faisait vrai­ment bon aujourd’hui (rires). Alors, je peux comprendre la frus­tra­tion de certains joueurs, mais il faut aussi comprendre que certains vont aimer jouer dans le chaud. Personnellement, c’est quand il fait froid que je suis moins à l’aise. Mais il ne faut pas croire qu’on soit surhu­main. Ce n’est pas parce qu’on s’en­traîne fort qu’on est à l’aise quand il fait 35° et plein d’hu­mi­dité. Est‐ce qu’il faut changer les règles ? C’est compliqué de répondre. »