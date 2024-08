L’Italien a vécu un moment diffi­cile et l’épi­logue qui a suscité beau­coup de réac­tions partout dans le monde pour­rait avoir logi­que­ment des consé­quence sur sa répua­tion. Un fait qu’il ne nie pas, même si comme il le dit, il ne peut pas faire grand chose.

« J’ai toujours cru qu’il fallait conti­nuer à jouer parce que je savais que je n’avais rien fait de mal. Je savais que je n’avais rien à me repro­cher et j’ai toujours essayé d’être un joueur loyal. Aujourd’hui, certaines choses pour­raient changer, mais ceux qui me connaissent savent que je n’ai jamais rien fait et que je ne ferais jamais rien qui soit contraire aux règles. C’était très diffi­cile pour mon équipe, et ça l’est toujours. Dans ces moments‐là, vous pouvez voir qui sont vos amis et qui ne le sont pas. Pour ce qui est de la répu­ta­tion, nous verrons à l’avenir. Parce que c’est quelque chose qui échappe à mon contrôle »