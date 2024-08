Interrogée sur le message en forme de cri d’alarme de Caroline Garcia concer­nant les menaces et insultes liées aux paris spor­tifs, suite à sa victoire au deuxième tour de l’US Open, Jessica Pegula a déclaré que si cela ne lui faisait plus rien, elle se sentait un peu mal pour ses proches.

« Honnêtement, je ne m’en soucie pas vrai­ment parce que je sais qu’ils sont tous fous, mais je me sens mal quand mes grands‐parents ou mes… je ne sais pas… sont sur mon Instagram et que je vois des commen­taires horribles. Il y a une fille qui s’oc­cupe de mes médias sociaux et elle m’a dit : « Tu sais, tu reçois beau­coup de messages très néga­tifs ». J’ai ri parce que c’est telle­ment normal pour moi. Je me suis dit : « Oh, non, ne t’in­quiète pas, ce n’est rien ». Elle était très préoc­cupée par le fait que je rece­vais des menaces de mort sur ma page Instagram. »