Plus l’US Open va se rappro­cher (du 29 août au 11 septembre), plus la polé­mique autour du statut vaccinal de Novak Djokovic risque de faire parler.

Toujours pas auto­risé à péné­trer sur le terri­toire des États‐Unis, le récent vain­queur de Wimbledon a reçu un nouveau soutien de poids en la personne de la célèbre jour­na­liste poli­tique Julia Hartley‐Brewer, qui s’est exprimée sur ce sujet dans l’émis­sion de Piers Morgan, Uncensored.

« Vous devriez être en mesure de faire un choix. L’autonomie corpo­relle est le droit humain le plus fonda­mental. Novak Djokovic ne demande pas de trai­te­ment spécial. Il ne demande pas de trai­te­ment spécial, il a simple­ment dit, ‘Je ne suis pas vacciné, je ne montre pas mon statut vaccinal et donc je ne peux pas jouer à l’US open’. Je trouve incroyable qu’il s’en tienne à ses prin­cipes. C’est un jeune homme en bonne santé. Le fait est que c’est une règle stupide. Votre vaccin vous protège, et toute personne qui prend un vaccin le protège. Nous savons qu’avec Omicron, le vaccin ne protège pas vrai­ment contre l’in­fec­tion. Il vous protège contre les mala­dies graves et la mort. »