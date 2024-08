Si les condi­tions de jeu extrêmes à New York ont fait des dégâts sur les courts de l’US Open (en raison de la chaleur couplée à l’hu­mi­dité et de l’ab­sence de vent), Alexander Zverev a eu la « chance » de jouer sous le toit du Louis‐Armstrong contre Alexandre Muller au deuxième tour : 6–4, 7–6(5), 6–1.

Mais en confé­rence de presse, le numéro 4 mondial a tout de même révélé son « secret ».

« Pour moi, il s’agit de m’ha­bi­tuer aux condi­tions avant le match. J’essaie de rester dehors autant que possible. J’essaie de ne pas rester sous la clima­ti­sa­tion, j’es­saie de ne pas rester dans des pièces qui sont beau­coup plus froides que les condi­tions de jeu. Je passe tout mon temps dehors. Évidemment, c’est aussi une ques­tion d’hy­dra­ta­tion. Je m’hy­drate plus que d’ha­bi­tude », a expliqué l’Allemand qui affron­tera Tomas Martin Etcheverry pour une place en huitièmes de finale.