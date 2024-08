Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite contre Casper Ruud au deuxième tour de l’US Open (6−4, 6–2, 2–6, 7–6), Gaël Monfils a évoqué son agace­ment lorsque l’ar­bitre lui a donné un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps.

« Il ne s’est rien passé de grave. On est sur l’ins­tant, dans le match. J’ai compris son point de vue, il a compris le mien. Mais Casper a bien pris ses sept minutes après le set. La nouvelle géné­ra­tion aime bien faire ça. Moi, j’ai voulu être un peu plus fair‐play et ne pas sortir. J’aurais peut‐être dû le faire (rires). Sur le moment, il y a de la frus­tra­tion. Je lui demande juste un peu plus de temps pour refaire mes bandages. Et quand je retourne sur le court, je me rends compte que j’ai oublié mes poignets. Donc je retourne à mon banc pour les récu­pérer, il me laisse y aller et c’est là qu’il me donne l’aver­tis­se­ment. Je suis méga fair‐play et il me donne ça, je n’ai pas compris. Mais il n’y a rien, pour le coup. »